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MasterChef Steak Diane tarifi! En güzel Steak Diane tarifi! Steak Diane tarifi nasıl yapılır? Steak Diane için malzemeler!

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Steak Diane hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Steak Diane hazırladı. Peki, Steak Diane tarifi nedir? Steak Diane nasıl yapılır? Steak Diane nedir?

Özel tarif yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Steak Diane aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Steak Diane tarifi nasıl yapılır? Steak Diane nedir? Steak Diane nasıl yapılır, Steak Diane yapılırken nelere dikkat edilir

STEAK DİANE MALZEMELERİ

1 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

1/2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

4 (3 ons) dana bonfile madalyonu, 3/4 inç kalınlığında dövülmüş

Koşer tuzu

Taze çekilmiş karabiber

1 küçük arpacık soğanı, kıyılmış

1 diş sarımsak, kıyılmış

1/4 pound düğme mantarı, 1/4 inç kalınlığında dilimlenmiş

1/4 su bardağı konyak veya diğer brendi

2 çay kaşığı Dijon hardalı

1/4 su bardağı krema

1/4 su bardağı dana demiglace (Not'a bakın)

2 çay kaşığı Worchestershire sosu

1 yemek kaşığı ince kıyılmış yeşil soğan

1 tatlı kaşığı ince kıyılmış taze maydanoz

Tabasco gibi acı soslar

STEAK DİANE NASIL YAPILIR?

Büyük bir tavada tereyağını zeytinyağıyla eritin. Eti tuz ve karabiberle tatlandırın ve altı hafifçe kızarana kadar yüksek ateşte yaklaşık 1 dakika pişirin. Madalyonları çevirin ve 45 saniye daha pişirin, ardından bir tabağa aktarın ve folyoyla örtün.

Tavaya arpacık soğanı ve sarımsağı ekleyin ve orta ateşte, yaklaşık 20 saniye boyunca, hoş bir koku gelene kadar karıştırarak pişirin. Mantarları ekleyin, tuz ve karabiberle tatlandırın ve yumuşayana kadar yaklaşık 2 dakika pişirin.

Tencereyi ocaktan alıp içine konyak ekleyin ve uzun bir kibritle dikkatlice yakın.

Ateş sönünce hardal ve kremayı ekleyip orta ateşte 1 dakika kadar karıştırın.

Dana demiglace sosunu, Worchestershire sosunu, yeşil soğanı ve maydanozu çırparak ekleyin; tuz, karabiber ve acı sosla tatlandırın.

Eti ve biriken suyu tencereye ekleyin ve kaplamak için çevirin. Yaklaşık 1 dakika boyunca iyice ısınana kadar pişirin. Eti tabaklara aktarın, üstüne sosu kaşıklayın ve servis edin.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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