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MasterChef Spagetti tarifi! En güzel Spagetti tarifi! Spagetti tarifi nasıl yapılır? Spagetti için malzemeler!

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Spagetti hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Spagetti hazırladı. Peki, Spagetti tarifi nedir? Spagetti nasıl yapılır? Spagetti nedir?

Makarnayemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Spagetti aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Spagetti tarifi nasıl yapılır? Spagetti nedir? Spagetti nasıl yapılır, Spagetti yapılırken nelere dikkat edilir

SPAGETTİ ALLA NERANO TARİFİ!

320 gr spagetti

700 gr kabak

200 g provolon del Monaco

2 diş sarımsak

sızma zeytinyağı (hem baharat hem de kızartma için)

reyhan

tuz

biber

Yapılışı

Öncelikle kabakları yıkayıp 2 mm'lik ince dilimler halinde kesip kurutun ve ardından bol miktarda kaynayan sızma zeytinyağı ile tavada 2 dakika kadar kızartın. Yağın soğuk değil sıcak olmasını tavsiye ederim!

Kabakların altın rengi olması gerekir.

Daha sonra emici kağıt üzerine boşaltın, kurulayın ve üzerine tuz serpin.

Son olarak provolonu dar delikli bir rende ile rendeleyin.

Daha sonra makarna suyunu bir avuç tuz ve karabiberle birlikte ekleyin.

Son olarak, bir tavaya bol miktarda yağ ve soyulmuş ve ezilmiş sarımsak dişlerini ekleyin, 1 dakika kızartın, ardından kızartılmış kabakları ve bir avuç fesleğeni ekleyin, her şeyi birlikte 2 dakika kısık ateşte pişmeye bırakın.

Bu arada spagettiyi paketin üzerinde belirtilen sürenin yarısı kadar pişirin ve kabakları doğrudan tavadan süzün, 1 kepçe makarna pişirme suyundan ekleyin:

Daha sonra spagetti al dente ve kremsi hale gelinceye kadar orta ateşte risottoyu pişirmeye devam edin.

Pişirmenin sonunda ateşi kapatın, 15 - 20 saniye karıştırın, ardından rendelenmiş provolonu ekleyip ocaktan alın, çok kuru olduğunu görürseniz 1 çorba kaşığı pişirme suyu ekleyin. Kremsi ve harmanlanmış olmalılar.

İşte Spagetti alla Nerano'nuz hazır

Yapıldığı anda hemen tatmanızı tavsiye ederim. Al dente pişirirseniz ertesi gün bile lezzetli olurlar.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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