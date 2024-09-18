MasterChef Spagetti Köfte tarifi! En güzel Spagetti Köfte tarifi! Spagetti Köfte tarifi nasıl yapılır? Spagetti Köfte için malzemeler!

Makarnayemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Spagetti Köfte aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Spagetti Köfte tarifi nasıl yapılır? Spagetti Köfte nedir? Spagetti Köfte nasıl yapılır, Spagetti Köfte yapılırken nelere dikkat edilir

SPAGETTİ KÖFTEMALZEMELERİ

1 paket spagetti

Sosu için

Yarım yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı siyah pul biber

1 tutam kuru nane

1 kuru soğan

1 diş sarımsak

3 yemek kaşığı domates salçası

Köftesi için

Tuz

3 dilim tost ekmeği

1 yumurta

300 gram kıyma

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

SPAGETTİ KÖFTE NASIL YAPILIR?