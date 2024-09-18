MasterChef Spagetti Köfte tarifi! En güzel Spagetti Köfte tarifi! Spagetti Köfte tarifi nasıl yapılır? Spagetti Köfte için malzemeler!
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Spagetti Köfte hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Spagetti Köfte hazırladı. Peki, Spagetti Köfte tarifi nedir? Spagetti Köfte nasıl yapılır? Spagetti Köfte nedir?
Makarnayemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Spagetti Köfte aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Spagetti Köfte tarifi nasıl yapılır? Spagetti Köfte nedir? Spagetti Köfte nasıl yapılır, Spagetti Köfte yapılırken nelere dikkat edilir
SPAGETTİ KÖFTEMALZEMELERİ
1 paket spagetti
Sosu için
Yarım yemek kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı siyah pul biber
1 tutam kuru nane
1 kuru soğan
1 diş sarımsak
3 yemek kaşığı domates salçası
Köftesi için
Tuz
3 dilim tost ekmeği
1 yumurta
300 gram kıyma
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
SPAGETTİ KÖFTE NASIL YAPILIR?
- Kıymayı bir kaba alın.Tost ekmeğini doğrayıp ıslatın.Kıymanın içine tost ekmeğini karabiber tuz ve pul biberi ekleyip yoğurun. Parça parça elimizde toplar haline getirip köfteleri hazırlayın
- Köfteleri sıvı yağda kızartalım ben yağı bol koydum köfteler güzel kızarsın diye
- Kızaran köfteleri yağdan çıkarıp bir kenara alın. Köfteleri içinden çıkardığımız sıvı yağı daha sonra sosa kullanmak için bekletin. Spagettiyi suda haşlayın.
- Sıvı yağın içine kuru soğanı ve sarımsağı doğrayıp kavurun. Salçaları pul biberi ve kuru naneyi ekleyip sosu pişirin. Pişmekte olan sosun içine haşlanan spagettiyi süzüp ekleyin.
- Sosta harmanlanan spagettinin içine köfteleri de ekleyin. Afiyet olsun.