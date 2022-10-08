Masterchef Sosyete Mantısı tarifi nedir? Sosyete Mantısı malzemeleri nelerdir?

Masterchef'ta bu akşam Sosyete Mantısı yapılıyor. Sosyete Mantısı yapmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Masterchef Sosyete Mantısı tarifi nedir? Masterchef Sosyete Mantısı malzemeleri nelerdir?

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Hamur, kıymalı sos ve yoğurt üçlüsünün lezzetine doyamayanlar için kolay ve lezzetli bir alternatif olan sosyete mantısı merak ediliyor. Peki, Masterchef Sosyete Mantısı tarifi nedir? Masterchef Sosyete Mantısı malzemeleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF SOSYETE MANTISI TARİFİ

3 adet yufka

İç harcı için:

300g kıyma

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Karabiber

Pul biber

Tuz

Maydanoz

Yufkaları ıslatmak için:

yarım su bardağı su

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için:

Sarımsaklı yoğurt

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

Nane

Pul biber

MASTERCHEF SOSYETE MANTISI TARİFİ NEDİR?

İlk olarak mantımız için iç harcı hazırlıyoruz.

Soğanı çok ince yemeklik doğrayın ve sıvı yağ ile pembeleşene kadar kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyerek kavurmaya devam edin.

Rengi değişen ve kavrulan kıymaya salça, tuz ve baharatlar eklenir.

Piştikten sonra ocak kapanır ve doğranmış bir tutam maydanoz iç harca eklenerek karıştırılır.

Yufka 4'e kesilir. her parçasının üzerine yağ ve su karışımı sürülerek iç harçtan serpilir.

Rulo yapılarak gül böreği şeklinde sarılır. Sosyete Mantısı Nasıl Sarılır? daha detaylı bilgiyi videoda bulabilirsiniz.

Üzerine yağ ve su karışımından sürülerek 170 derece fırında pişirilir.

Üzeri çok kızarmayacak şekilde hafif pembeleşmeye başlayınca fırından alınır.

Servis tabağına alınan mantının üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür.

Tereyağında yakılan nane ve pul biber gezdirilir.

Tarifimizin videosunu izleyerek daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Hem videolu hem de resimli olarak tarifimizi yazmaya çalıştım. Deneyeceklere şimdiden afiler olsun :)

SOSYETE MANTISI PÜF NOKTALARI

Yufkaların taze ve ince olması mantınızın daha rahat sarılmasını sağlayacaktır.

Eğer yufkalarınız çok büyük ise 4 yerine 6 parçaya kesebilir ve 1 yufkadan 6 adet mantı elde edebilirsiniz.

Sosyete mantısı pişirme süresi fırınınıza göre değişir ancak çok kızarmadan pembeleşince fırından almanızı öneririm.

Mantınızı önceden hazırlayarak streç filme sarabilir ya da aralarına pişirme kağıdı koyarak paketleyip dondurucu da saklayabilirsiniz. Canınız ne zaman istersen dondurucudan aldığınız mantıları çözülmesini beklemeden fırına sürüp piştikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.