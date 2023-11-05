Masterchef yarışmasında bu akşamın eleme adayları merak konusu oldu. Bu haftanın eleme adayları Esra, Cemre, Dilara, Tolga, Batuhan, Barış ve Alican olarak belirlendi. Kırmızı takımın tamamı eleme potasında yer alıyor. Masterchef kim elenecek ve bu akşam Masterchef kim gitti sorularına yanıt aranıyor. Peki, Masterchef son eleme adayı kim oldu? Bu akşam Masterchef'te kim gidecek? 5 Kasım Masterchef elenen isim!

Masterchef son eleme adayı kim oldu? Bu akşam Masterchef'te kim gidecek? 5 Kasım Masterchef elenen isim!

Masterchef son eleme adayı kim ve bu akşam Masterchef'te kim gidecek sorularına yanıt aranıyor. 5 Kasım Masterchef elenen isim seyirciler tarafından merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu akşam kimin gidecek gündeme geliyor. Masterchef kim elenecek? Bu akşam Masterchef'te kim gidecek? 5 Kasım Masterchef elenen isim! Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF KİM ELENECEK?

Masterchef yarışmasında bu haftanın eleme adayları Esra, Cemre, Dilara, Tolga, Batuhan, Barış ve Alican oldu. Bu hafta, Kırmızı takımın tamamı eleme potasında.

BU AKŞAM MASTERCHEF'TE KİM GİDECEK?

Bu akşam Masterchef programında yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Jüri üyeleri yarışmacılara nar ve brüksel lahanası ürününü verdi. Masterchef All Star yarışmacıları birbirinden farklı yemekler yaptı. Eleme gecesinin adaylarıEsra, Cemre, Dilara, Tolga, Batuhan, Barış ve Alican oldu.

5 KASIM MASTERCHEF ELENEN İSİM KİM?

Bu gece Masterchef yarışmasına veda eden isim henüz belli değildir.