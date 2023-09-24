Masterchef yarışmasında bu akşam kim elenecek merak ediliyor. Masterchef son eleme adayı kim oldu ve 24 Eylül Masterchef eleme adayları gündeme geliyor. Masterchef kim elenecek ve bu akşam Masterchef kim gitti sorularına yanıt aranıyor. Peki, Masterchef son eleme adayı kim oldu? Bu akşam Masterchef'te kim gidecek? 24 Eylül Masterchef elenen isim!

Masterchef son eleme adayı kim ve bu akşam Masterchef'te kim gidecek sorularına yanıt aranıyor. 24 Eylül Masterchef elenen isim seyirciler tarafından merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu akşam kimin gidecek gündeme geliyor. Masterchef kim elenecek? Bu akşam Masterchef'te kim gidecek? 24 Eylül Masterchef elenen isim! Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF KİM ELENECEK?

Masterchef yarışmasında bu haftanın eleme adayları Dilara, Kerem, Azize, Sergen, Barbaros, Sefa ve Tanya oldu. Bu akşam jüri üyeleri, yarışmacılardan yaban turbu ve çubuk tarçın ile yaratıcı bir yemek yapmalarını bekliyor.

BU AKŞAM MASTERCHEF'TE KİM GİDECEK?

Bu akşam Masterchef programında yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Jüri üyeleri yarışmacılara yaban turbu ve tarçın ürününü verdi. Masterchef All Star yarışmacıları şeftali ile birbirinden farklı yemekler yaptı. Eleme gecesinin adayları Dilara, Kerem, Azize, Sergen, Barbaros, Sefa ve Tanya oldu.

24 EYLÜL MASTERCHEF ELENEN İSİM

Bu gece Masterchef yarışmasına veda eden isim henüz belli değildir.