MasterChef son eleme adayı kim oldu? 29 Temmuz Cumartesi eleme potasına kim gitti?
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MasterChef Türkiye All Star 41. Bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Hatay usulü tarifler konseptli gecede leziz yemekler yapılırken 29 Temmuz Cumartesi eleme potasına kim gitti merak edildi. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu?
MasterChel All Star'da bueşeme eleme potası heyecanı yaşanıyor. Nefis yemeklerin yapıldığı gecede izleyiciler MasterChef son eleme adayı kim oldu? 29 Temmuz Cumartesi eleme potasına kim gitti merak etti. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye All Star 41. bölümde eleme adayı belirleniyor. Hataylı Murat Usta'nın konukolduğu bu özel bölümde Hatay'a özgü yemekler yapıldı. Yarışmacılar ise en iyi performansları ile potaya girmemek için mücadele etti.
Geçen hafta yapılan eleme oyununda Burcu yarışmaya veda eden isim olmuştu.
MasterChef Türkiye All Star 41. Bölüm şuan devam ediyor. Henüz eleme adayı açıklanmadı.
Masterchef 2023'ü TV8 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.
Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.
Eren Kaşıkçı
Barbaros Yoloğlu
Uğur Kardaş
Metin Yavuz
Sergen Özer
Eren Kaşıkçı
Sefa Okyay Kılıç
Eray Aksungur
Kıvanç Karadeniz
Hasan Biltekin
Fatma Nur Uçar
Ayaz Geçer
Tolga Şener
Cemre Uyanık
Alican Sabunsoy
Mustafa Aydın
Esra Tokelli
Dilara Başaran
Rıfat Yurttaş
Suna Aydın
Kerem Giritlioğlu
Tahsin Küçük
Ebru Has
Yağız Özçelik
Batuhan Bayır
Faruk Batuhan Öner
Gülşah Suna
Duygu Acarsoy Atun
Pelin Zaman