MasterChef Türkiye All Star 41. Bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Hatay usulü tarifler konseptli gecede leziz yemekler yapılırken 29 Temmuz Cumartesi eleme potasına kim gitti merak edildi. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu?

MasterChel All Star'da bueşeme eleme potası heyecanı yaşanıyor. Nefis yemeklerin yapıldığı gecede izleyiciler MasterChef son eleme adayı kim oldu? 29 Temmuz Cumartesi eleme potasına kim gitti merak etti. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR 41. BÖLÜMDE NELER OLDU?

MasterChef Türkiye All Star 41. bölümde eleme adayı belirleniyor. Hataylı Murat Usta'nın konukolduğu bu özel bölümde Hatay'a özgü yemekler yapıldı. Yarışmacılar ise en iyi performansları ile potaya girmemek için mücadele etti.

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Geçen hafta yapılan eleme oyununda Burcu yarışmaya veda eden isim olmuştu.

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye All Star 41. Bölüm şuan devam ediyor. Henüz eleme adayı açıklanmadı.

MASTERCHEF CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Masterchef 2023'ü TV8 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF 2023 BAZI YARIŞMACILAR

Eren Kaşıkçı

Barbaros Yoloğlu

Uğur Kardaş

Metin Yavuz

Sergen Özer

Eren Kaşıkçı

Sefa Okyay Kılıç

Eray Aksungur

Kıvanç Karadeniz

Hasan Biltekin

Fatma Nur Uçar

Ayaz Geçer

Tolga Şener

Cemre Uyanık

Alican Sabunsoy

Mustafa Aydın

Esra Tokelli

Dilara Başaran

Rıfat Yurttaş

Suna Aydın

Kerem Giritlioğlu

Tahsin Küçük

Ebru Has

Yağız Özçelik

Batuhan Bayır

Faruk Batuhan Öner

Gülşah Suna

Duygu Acarsoy Atun

Pelin Zaman