MasterChef SON CEKETİ kim giydi? MasterChef 5. CEKETİ önlüğü kim giydi 26 Aralık Perşembe?
TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te yarı finale doğru gidiliyor. MasterChef finaline giden yolda ceketler için mücadele ediliyor. Peki, MasterChef SON CEKETİ kim giydi? MasterChef 5. CEKETİ önlüğü kim giydi 26 Aralık Perşembe?
Birbirinden hırslı yarışmacıların kıyasıya mücadele verdiği Masterchef'te, sezonun sonuna yaklaşılıyor. Bugün yarışmacılar takım oyunu için değil bireysel mücadelelerde ter döküyor. Peki, MasterChef SON CEKETİ kim giydi? MasterChef 5. CEKETİ önlüğü kim giydi 26 Aralık Perşembe?
MASTERCHEF 5. CEKETİ KİM GİYDİ?
MasterChef'te 5. ceket kazanmak için 2 aday var.
2 aday bugün ikinci ceket için mücadele edecek.
İŞTE YARIŞMACILAR
SEMİH
ERİM
5. CEKETİ KİM KAZANDI
5. ceketi kazanan isim bu akşam belli olacak.