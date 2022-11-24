TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef son bölüm potaya kim girdi? MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef ilk eleme adayı kim? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında geçtiğimiz akşam yarışmacılar, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Takım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, MasterChef son bölüm potaya kim girdi? MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef ilk eleme adayı kim? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu için yarıştılar. akım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kazananı Tolga oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef'in bu akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununun kazananı Tolga oldu. Diğer yarışmacıların oylaması sonucunda birinci eleme adayı Fatma Nur oldu.