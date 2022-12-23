MasterChef yarışmasında dün akşam ödül oyunu gerçekleşti. Ödül oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef son bölüm ne oldu? 22 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef ödül oyununu hangi ikili kazandı? İşte detaylar...

Masterchef son bölüm ne oldu? MasterChef dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için yarıştılar. Ödül oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri kimin ödül oyununu kazandığını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef son bölüm ne oldu? 22 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef ödül oyununu hangi ikili kazandı?

MASTERCHEF SON BÖLÜM NE OLDU?

MasterChef dün yayınlanan bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için yarıştılar. Bu sezonun elenen yarışmacıların konuk olduğu ödül oyununda kimin kazandığı merak konusu oldu. MasterChef dün yayınlanan bölümünde ödül oyununu Kıvanç ve Burak kazandı.

MASTERCHEF DÜN AKŞAM HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin dün akşam (22 Aralık Perşembe) oynanan ödül oyununu kazanan yarışmacılar Kıvanç ve Burak oldu. Eleme potasına giden yarışmacılar ise Tolga ve Burak oldu.