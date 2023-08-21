TV8 ekranında yayınlana Masterchef programında dün gece bir veda yaşandı. Seyirciler, Masterchef son bölüm kim kazandı ve Masterchef dün akşam kim elendi sorularını araştırıyor. MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Azize, Alican, Sergen, Ayaz, Esra, Sefa ve Rıfat arasında eleme heyecanı yaşandı. Peki, Masterchef son bölüm kim kazandı? Dün gece (20 Ağustos 2023) Masterchef kim elendi?

Masterchef son bölüm kim kazandı ve Dün akşam (20 Ağustos 2023) Masterchef kim elendi merak ediliyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği MasterChef All Star dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Masterchef son bölüm kim kazandı? Dün akşam (20 Ağustos 2023) Masterchef kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF SON BÖLÜM KİM KAZANDI?

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği MasterChef All Star dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Gecede Azize, Alican, Sergen, Ayaz, Esra, Sefa ve Rıfat arasında kıyasıya mücadele yaşandı. İki aşamalı eleme oyununda başarısız olan Rıfat, elendi.

DÜN AKŞAM (20 AĞUSTOS 2023) MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Elemeye kalan yarışmacılar, ilk etapta yassı şeftali kullanarak yaratıcı ve lezzetli yemekler yapmaya çalıştı. Tadımların sonunda başarılı olan Azize, Sergen, ve Esra ilk etabı başarılı şekilde tamamladı. Yarışmanın ikinci etabına kalan Alican, Ayaz, Sefa ve Rıfat Somer Şef'in Lahm-ı Kiraz tabağını yapmaya çalıştı. İkinci etapta şef tabağını başarılı yapan Alican ve Sefa ilk çıkan isimler oldular. Son ikiye kalan yarışmacılar Ayaz ve Rıfat oldu.

Gecenin en başarısız tabağını yapan Rıfat, MasterChef All Star'a veda eden 6. yarışmacı oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan Rıfat, "MasterChef herkes gibi benim de hayatıma dokundu. Şu an hüzünlü olabilirim ama buradan çok mutlu ayrılıyorum. Sadece beni seven insanları hayal kırıklığına uğrattığım için üzülüyorum. Ailemin benimle gurur duyduğunu biliyorum" dedi.