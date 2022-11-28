TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yayınlanan son bölüm sonrasında kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, MasterChef son bölüm kim elendi? MasterChef'e hangi yarışmacı veda etti? MasterChef elenen yarışmacı kim? İşte detaylar...

Masterchef yarışmasında geçtiğimiz akşam yarışmacılar, haftanın son dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Takım oyununu Kırmızı takımın kazanmasının ardından Mavi takım arasında dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. Masterchef'in son bölümünde kimin elendiği araştırılıyor. Peki, MasterChef son bölüm kim elendi? MasterChef'e hangi yarışmacı veda etti? MasterChef elenen yarışmacı kim? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Bu hafta Masterchef yarışmasının eleme adayları Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga oldu.

MASTERCHEF SON BÖLÜM KİM ELENDİ?

27 Kasım Pazar günü yayınlanan Masterchef yarışmasına veda eden yarışmacı Fatma Nur oldu.