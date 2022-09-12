Masterchef son bölüm kim elendi? Masterchef 11 Eylül 2022 elenen isim kim? Masterchef eleme adayları kim oldu?

TV8 ekranında yayınlanan Masterchef yarışması heyecanla devam ediyor. Masterchef son bölüm kim elendi ve Masterchef eleme adayları kim oldu merak ediliyor. 11 Eylül Masterchef elenen isim kim oldu araştırılıyor. Peki, Masterchef son bölüm kim elendi? Masterchef eleme adayları kim oldu? 11 Eylül 2022 Masterchef elenen isim kim?

Masterchef yarışması seyirciler tarafından yoğun ilgiyle izleniyor. 11 Eylül 2022 Masterchef elenen isim kim oldu ve Masterchef son bölüm kim elendi merak ediliyor. Masterchef eleme adayları kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Masterchef son bölüm kim elendi? Masterchef eleme adayları kim oldu? 11 Eylül 2022 Masterchef elenen isim kim? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF SON BÖLÜM KİM ELENDİ?

Masterchef yarışmasında son bölüm kim elendi merak ediliyor. Bu hafta yayınlanan Masterchef yeni bölümde elenen isim Dilan oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Bu hafta Masterchef yarışmasının eleme adayları Dilan, Vural ve Melih oldu. Eleme gecesinde yarışmacılar, Danilo Şef'in nefis tarifi olan 'Palamutto' yemeğini yapacaklar.

11 EYLÜL 2022 MASTERCHEF ELENEN İSİM KİM?

11 Eylül Pazar günü yayınlanan Masterchef yarışmasına veda eden yarışmacı Dilan oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?