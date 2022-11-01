Masterchef son bölüm izle! Tv8 Masterchef 116. bölüm izle! Masterchef 31 Ekim son bölüm HD izle! Masterchef dünki bölüm izleme linki!

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MASTERCHEF 116. BÖLÜMÜNÜ İZLE!

Tv8 ekranının sevilen yemek programı Masterchef'in 116. bölümü 31 Ekim akşamı yayınlandı. Masterchef'te oynanan kaptanlık oyununu izlemek isteyenler BURAYA tıklayayarak Masterchef son bölümüne ulaşabilir.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

31 Ekim akşamı Masterchef'te kaptanlık oyunu oynandı. Yapılan oyun sonrasında jüriler tarafından seçilen mavi takım kaptanı Görkem oldu. Görkem, kırmızı takımın kaptanı olarak Fatma Nur'u seçti. Her iki takımın kaptanı da kendi istekleri doğrultusunda takım oyuncularını seçtiler.

Mavi takımın oyuncuları; Görkem, Gamze, Metin, Büşra, Tolga, Ayaz, Burak Kaya olurken,

Kırmızı takım oyuncuları; Fatma Nur, Serpilay, Yağız, Kıvanç, Barış, Burak oldu.