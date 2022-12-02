TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef son bölümü araştırılmaya başlandı. MasterChef son bölüm İZLE! MasterChef son bölüm ne oldu? MasterChef 144.bölüm İZLE!

Masterchef son bölüm İZLE! TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef'te şef adayları hünerlerini sergilerken izleyiciler ekran başından bu heyecana ortak oluyor. MasterChef son bölüm İZLE! MasterChef son bölüm ne oldu? MasterChef 144.bölüm İZLE! Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

İlk takım mücadelesi sonunda eleme adayı mavi takımdan Burak Kaya olmuştu. İkinci eleme adayı da Tolga oldu.

MASTERCHEF SON BÖLÜM İZLE!

MasterChef'in yayınlanan son bölümü araştırılıyor. MasterChef son bölümü izlemek için MASTERCHEF İZLE! yazısına tıklayınız.