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Masterchef son bölüm izle! Masterchef kim elendi? Masterchef'te finale kim kaldı?

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Masterchef yarışmasında bu akşam kim elenecek merak ediliyor. Masterchef son eleme adayı kim oldu ve 5 Ocak Masterchef eleme adayları gündeme geliyor. Masterchef kim elenecek ve bu akşam Masterchef kim gitti sorularına yanıt aranıyor. Peki, Masterchef son eleme adayı kim oldu? Bu akşam Masterchef'te kim gidecek? 5 Ocak Masterchef elenen isim!

Masterchef son eleme adayı kim ve bu akşam Masterchef'te kim gidecek sorularına yanıt aranıyor. 5 Ocak Masterchef elenen isim seyirciler tarafından merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu akşam kimin gidecek gündeme geliyor. Masterchef kim elenecek? Bu akşam Masterchef'te kim gidecek? 5 Ocak Masterchef elenen isim! Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef'te son 4'e kalan yarışmacılar Tahsin, Hasan, Barbaros ve Esra olmuştu. 4 yarışmacıdan birisi bu akşam yarışmaya veda edecekti. Şeflerden en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim Barbaros oldu.

Masterchef'te ilk 3'e kalan isimler Tahsin, Hasan ve Esra oldu. 3 yarışmacı bu hafta sonu Masterchef şampiyonu olmak için yarışacak.

Masterchef son bölüm izle! Masterchef kim elendi? Masterchef'te finale kim kaldı?

Elenen isim Barbaros oldu

MASTERCHEF'TE FİNALE KİM KALDI?

Masterchef'te son 4'e kalan yarışmacılar şunlardır:

Tahsin

Esra

Barbaros

Hasan

MASTERCHEF SON BÖLÜM İZLE (LİNK)

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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