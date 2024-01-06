Masterchef son bölüm izle! Masterchef kim elendi? Masterchef'te finale kim kaldı?
Masterchef yarışmasında bu akşam kim elenecek merak ediliyor. Masterchef son eleme adayı kim oldu ve 5 Ocak Masterchef eleme adayları gündeme geliyor. Masterchef kim elenecek ve bu akşam Masterchef kim gitti sorularına yanıt aranıyor. Peki, Masterchef son eleme adayı kim oldu? Bu akşam Masterchef'te kim gidecek? 5 Ocak Masterchef elenen isim!
Masterchef son eleme adayı kim ve bu akşam Masterchef'te kim gidecek sorularına yanıt aranıyor. 5 Ocak Masterchef elenen isim seyirciler tarafından merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu akşam kimin gidecek gündeme geliyor. Masterchef kim elenecek? Bu akşam Masterchef'te kim gidecek? 5 Ocak Masterchef elenen isim! Detaylar haberimizdedir…
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Masterchef'te son 4'e kalan yarışmacılar Tahsin, Hasan, Barbaros ve Esra olmuştu. 4 yarışmacıdan birisi bu akşam yarışmaya veda edecekti. Şeflerden en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim Barbaros oldu.
Masterchef'te ilk 3'e kalan isimler Tahsin, Hasan ve Esra oldu. 3 yarışmacı bu hafta sonu Masterchef şampiyonu olmak için yarışacak.
MASTERCHEF'TE FİNALE KİM KALDI?
Masterchef'te son 4'e kalan yarışmacılar şunlardır:
Tahsin
Esra
Barbaros
Hasan
MASTERCHEF SON BÖLÜM İZLE (LİNK)