Masterchef son bölüm izle araması, Masterchef izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. 7 Ekim günü yayınlanan Masterchef 94. Bölümde olanlar merak ediliyor. İşte Masterchef son bölüm izle! Masterchef 94. Bölüm izle HD! 7 Ekim Masterchef dokunulmazlık ödülünü kim aldı? MasterChef hangi yemekler yapıldı?

Masterchef son bölümü kaçırmakta olan izleyiciler, Masterchef son bölümde neler oldu? Sorusunu merak ediyor. Yarışmacıların kıyasıya yarıştığı bu programda yaptıkları yemekleri beğendirmek için mücadele eden yarışmacıların keyifli anları ekranlara yansıyor. İşte, Masterchef son bölüm izle! Masterchef 94. Bölüm izle HD! 7 Ekim Masterchef dokunulmazlık ödülünü kim aldı? MasterChef hangi yemekler yapıldı?

MASTERCHEF SON BÖLÜM İZLE

Masterchef 94. Bölüm, 7 Ekim Çarşamba günü izleyenleriyle Tv8 ekranlarında buluştu.

MASTERCLASS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Masterclass birincisi Tolga oldu.

MASTERCHEF 4 EKİM SALI DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM KİM?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda sokak lezzetleri çeşitlerinden yemeklerin yapılmasını istedi. Kırmızı takım 5-4 kazandı.

MASTERCHEF KİM POTAYA GİRDİ?

Dokunulmazlığı kazanan isim Çağatay oldu. Çağatay 1. eleme adayı için Metin'in ismini söyledi.

1. eleme adayı : Metin

2. eleme adayı : Tolga

Haftanın 1. eleme adayı Metin olurken 2. eleme adayı ise Tolga oldu.