Masterchef son bölüm izle araması, Masterchef izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. 5 Ekim günü yayınlanan Masterchef 92. Bölümde olanlar merak ediliyor. İşte Masterchef son bölüm izle! Masterchef 92. Bölüm izle HD! 5 Ekim Masterchef dokunulmazlık ödülünü kim aldı? MasterChef hangi yemekler yapıldı?

Masterchef son bölümü kaçırmakta olan izleyiciler, Masterchef son bölümde neler oldu? Sorusunu merak ediyor. Yarışmacıların kıyasıya yarıştığı bu programda yaptıkları yemekleri beğendirmek için mücadele eden yarışmacıların keyifli anları ekranlara yansıyor. İşte, Masterchef son bölüm izle! Masterchef 92. Bölüm izle HD! 5 Ekim Masterchef dokunulmazlık ödülünü kim aldı? MasterChef hangi yemekler yapıldı?

MASTERCHEF SON BÖLÜM İZLE

Masterchef 92. Bölüm, 5 Ekim Çarşamba günü izleyenleriyle Tv8 ekranlarında buluştu.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı takım içerisinde yer alan yarışmacılar, dokunulmazlık ödülü için kıyasıya yarıştılar. Yarışmacılara sunulan Gulaş yemeğinin içerisinde 18 adet birbirinden farklı ürün olduğu bildirildi ve tadarak içerisinde bulunan ürünleri tahmin etmeleri istendi. Tabakları başarılı bulunan Görkem, Gamze ve Kıvanç ilk üçe kaldı. Dokunulmazlığı alan ise Görkem oldu.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef'te bu haftanın eleme adayları ise şu isimler oldu; Metin, Tolga, Gamze ve Tayfun.

MASTERCHEF HANGİ YEMEKLER YAPILDI?

5 Ekim tarihinde yayınlanmakta olan Masterchef bölümünde Karadeniz yöresine ait olduğu bilinen 5 farklı yemek yapıldı. Bunlar ise şu yemeklerdi;

Karalahana sarması

Fasulye diblesi

Hamsili pilav

Isırgan otu yemeği

Fındıklı ev baklavası