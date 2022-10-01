Masterchef son bölüm İZLE! Masterchef 87. Bölüm izle HD! 30 Eylül Masterchef HD İZLE? Masterchef kim elendi, günün yemekleri neler?

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MASTERCHEF SON BÖLÜM İZLE

3 Eylül günü yayınlanan Masterchef 87. Bölüm yayınlandı. Programı kaçıran vatandaşlar Masterchef son bölümü izleyebilirler.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.