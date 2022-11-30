Masterchef son bölüm izle araması, Masterchef izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. 30 Kasım günü yayınlanan Masterchef 141. Bölümde olanlar merak ediliyor. İşte Masterchef son bölüm izle! Masterchef 141. Bölüm izle HD! Masterchef son bölümde neler oldu? 30 Kasım Masterchef son bölüm Full HD İZLE!

Masterchef son bölümü kaçırmakta olan izleyiciler, Masterchef son bölümde neler oldu? Sorusunu merak ediyor. Yarışmacıların kıyasıya yarıştığı bu programda yaptıkları yemekleri beğendirmek için mücadele eden yarışmacıların keyifli anları ekranlara yansıyor. İşte, Masterchef son bölüm izle! Masterchef 141. Bölüm izle HD! Masterchef son bölümde neler oldu? 30 Kasım Masterchef son bölüm Full HD İZLE!

MASTERCHEF SON BÖLÜM İZLE

Masterchef 141. Bölüm, 29 Kasım Salı günü izleyenleriyle Tv8 ekranlarında buluştu.

MASTERCHEF 29 KASIM DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü oyunda kazanan takım ve yemekler şöyle:

- Mahmudiye kazananı : Kırmızı takım

- Fırında Pişirilmiş Ördekli Noodle Çorbası kazananı : Mavi takım

- Marengo Usulü Tavuk kazananı : Mavi takım

- Charlotte kazananı : Kırmızı takım

- Üstü Kremalı Kızılcıklı Tart kazananı : Kırmızı takım

Kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

Kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını 3-2 kazanıyor.

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü mavi takım dokunulmazlığını Görkem kazandı.