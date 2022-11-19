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Masterchef son bölüm izle! Masterchef 131. Bölüm izle HD! Masterchef son bölümde neler oldu? 19 Kasım Masterchef son bölüm Full HD İZLE!

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Masterchef son bölüm izle! Masterchef 131. Bölüm izle HD! Masterchef son bölümde neler oldu? 19 Kasım Masterchef son bölüm Full HD İZLE!

Masterchef son bölüm izle araması, Masterchef izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. 19 Kasım günü yayınlanan Masterchef 131. Bölümde olanlar merak ediliyor. İşte Masterchef son bölüm izle! Masterchef 131. Bölüm izle HD! Masterchef son bölümde neler oldu? 19 Kasım Masterchef son bölüm Full HD İZLE!

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Masterchef son bölümü kaçırmakta olan izleyiciler, Masterchef son bölümde neler oldu? Sorusunu merak ediyor. Yarışmacıların kıyasıya yarıştığı bu programda yaptıkları yemekleri beğendirmek için mücadele eden yarışmacıların keyifli anları ekranlara yansıyor. İşte, Masterchef son bölüm izle! Masterchef 131. Bölüm izle HD! Masterchef son bölümde neler oldu? 19 Kasım Masterchef son bölüm Full HD İZLE!

MASTERCHEF SON BÖLÜM İZLE

Masterchef 131. Bölüm, 19 Kasım Cuma günü izleyenleriyle Tv8 ekranlarında buluştu.

HAFTANIN TÜM ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Haftanın 3. dokunulmazlığında kazanan isim Gamze oldu. Buna göre Büşra 5. eleme adayı olmuştur. Eleme adayları şu şekilde:
1. eleme adayı : Tolga
2. eleme adayı : Fatma Nur
3. eleme adayı : Yağız
4. eleme adayı : Barış
5. eleme adayı : Büşra

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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