Masterchef son bölüm izle araması, Masterchef izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. 20 Ekim günü yayınlanan Masterchef 106. Bölümde olanlar merak ediliyor. İşte Masterchef son bölüm izle! Masterchef 106. Bölüm izle HD! 20 Ekim Masterchef dokunulmazlık ödülünü kim aldı? MasterChef hangi yemekler yapıldı?

Masterchef son bölümü kaçırmakta olan izleyiciler, Masterchef son bölümde neler oldu? Sorusunu merak ediyor. Yarışmacıların kıyasıya yarıştığı bu programda yaptıkları yemekleri beğendirmek için mücadele eden yarışmacıların keyifli anları ekranlara yansıyor. İşte, Masterchef son bölüm izle! Masterchef 106. Bölüm izle HD! 20 Ekim Masterchef dokunulmazlık ödülünü kim aldı? MasterChef hangi yemekler yapıldı?

MASTERCHEF SON BÖLÜM İZLE

Masterchef 106. Bölüm, 20 Ekim Perşembe günü izleyenleriyle Tv8 ekranlarında buluştu.

MASTERCHEF 20 EKİM PERŞEMBE TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugünkü takım dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Böylelikle Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı.

20 EKİM KIRMIZI TAKIMDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar miso ve patlıcan ile yemek yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.