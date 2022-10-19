Masterchef son bölüm izle araması, Masterchef izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. 18 Ekim günü yayınlanan Masterchef 105. Bölümde olanlar merak ediliyor. İşte Masterchef son bölüm izle! Masterchef 105. Bölüm izle HD! 18 Ekim Masterchef dokunulmazlık ödülünü kim aldı? MasterChef hangi yemekler yapıldı?

Masterchef son bölümü kaçırmakta olan izleyiciler, Masterchef son bölümde neler oldu? Sorusunu merak ediyor. Yarışmacıların kıyasıya yarıştığı bu programda yaptıkları yemekleri beğendirmek için mücadele eden yarışmacıların keyifli anları ekranlara yansıyor. İşte, Masterchef son bölüm izle! Masterchef 105. Bölüm izle HD! 18 Ekim Masterchef dokunulmazlık ödülünü kim aldı? MasterChef hangi yemekler yapıldı?

MASTERCHEF SON BÖLÜM İZLE

Masterchef 105. Bölüm, 18 Ekim Pazar günü izleyenleriyle Tv8 ekranlarında buluştu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM KİM?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda kanepe çeşitlerinin yapılmasını istedi. Kırmızı takım 15-13 kazandı.

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MAVİ TAKIM BU HAFTANIN OYUNCULARI