Masterchef son bölüm izle araması, Masterchef izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. 15 Ekim günü yayınlanan Masterchef 102. Bölümde olanlar merak ediliyor. İşte Masterchef son bölüm izle! Masterchef 102. Bölüm izle HD! 15 Ekim Masterchef dokunulmazlık ödülünü kim aldı? MasterChef hangi yemekler yapıldı?

Masterchef son bölümü kaçırmakta olan izleyiciler, Masterchef son bölümde neler oldu? Sorusunu merak ediyor. Yarışmacıların kıyasıya yarıştığı bu programda yaptıkları yemekleri beğendirmek için mücadele eden yarışmacıların keyifli anları ekranlara yansıyor. İşte, Masterchef son bölüm izle! Masterchef 102. Bölüm izle HD! 15 Ekim Masterchef dokunulmazlık ödülünü kim aldı? MasterChef hangi yemekler yapıldı?

MASTERCHEF SON BÖLÜM İZLE

Masterchef 102. Bölüm, 15 Ekim Cuma günü izleyenleriyle Tv8 ekranlarında buluştu.

VİŞNELİ MEKİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELER?

4 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı un

1/2 su bardağı toz badem

1 paket vanilin

1 kase dondurulmuş vişne

VİŞNELİ MEKİK NASIL YAPILIR?

Fırını 170 dereceye ayarlayın.

Geniş bir kasede pudra şekeri ile tereyağını spatula yardımıyla karıştırın.

Yumurtaları teker teker içerisine ilave edip harcınızın yumurtayı iyice yemesini sağlayın.

Geriye kalan kuru malzemeleri ayrı bir kapta iyice karıştırın ve yumurtalı harcın içerisine azar azar ilave ederektüm malzemelerin homojen biçimde birbirine karışmasını sağlayın.

Vişneleri bir süzgece alın ve fazla suyunun süzülmesini sağlayın.

Yağlanmış mekik kalıplarına hazırladığınız harcı dökün.

Üzerlerine ikişer adet vişne ekleyin.

Önceden ısıttığınız 170 derece fırında kenarlardan ortaya doğru hafif altın rengini alana kadar, yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırın farklılıklarından dolayı pişme süresi değişebilir, bu yüzden kontrol ederek pişirin.

Pişen mekikleri oda sıcaklığında beklettikten sonra sevdiklerinizle afiyetle tüketin.