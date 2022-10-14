Masterchef son bölüm izle! Masterchef 100. Bölüm izle HD! 5 Ekim Masterchef dokunulmazlık ödülünü kim aldı? MasterChef hangi yemekler yapıldı?

Masterchef son bölüm izle araması, Masterchef izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. 13 Ekim günü yayınlanan Masterchef 100. Bölümde olanlar merak ediliyor. İşte Masterchef son bölüm izle! Masterchef 100. Bölüm izle HD! 13 Ekim Masterchef dokunulmazlık ödülünü kim aldı? MasterChef hangi yemekler yapıldı?

Masterchef son bölümü kaçırmakta olan izleyiciler, Masterchef son bölümde neler oldu? Sorusunu merak ediyor. Yarışmacıların kıyasıya yarıştığı bu programda yaptıkları yemekleri beğendirmek için mücadele eden yarışmacıların keyifli anları ekranlara yansıyor. İşte, Masterchef son bölüm izle! Masterchef 100. Bölüm izle HD! 13 Ekim Masterchef dokunulmazlık ödülünü kim aldı? MasterChef hangi yemekler yapıldı?

MASTERCHEF SON BÖLÜM İZLE

Masterchef 100. Bölüm, 13 Ekim Perşembe günü izleyenleriyle Tv8 ekranlarında buluştu.

13 EKİM MASTERCHEF YEMEKLERİ VE KAZANANLAR

Bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir.

13 EKİM MASTERCHEF DIŞ OYUN KAZANANI KİMLERDİR?

13 Ekim Masterchef Dış Oyun ve Kazananları Şu Şekilde:

Beşparmak Çorbası (Kırgızistan) kazananı : Mavi takım (5-2)

Kalecik Çöreği (Türkiye) kazananı : Kırmızı takım (5-2)

Özbek Pilavı (Özbekistan) kazananı : Kırmızı takım (4-3)

Lüle Kebabı (Azerbaycan) kazananı : Mavi takım (5-2)

Çak Çak Tatlısı (Kazakistan) kazananı : Mavi takım (4-3)