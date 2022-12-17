Masterchef son 6'ya kalan ilk yarışmacı kim oldu? 17 Aralık 2022 Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?
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Masterchef'te bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk turun sonunda son 6'ya kalan ilk yarışmacı belli oldu. Peki, Masterchef son 6'ya kalan ilk yarışmacı kim oldu? 17 Aralık 2022 Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Kıvanç mı Metin mi Yağız mı Burak mı? İşte detaylar...
Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef son 6'ya kalan ilk yarışmacı kim oldu? 17 Aralık 2022 Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim aldı?
- Metin
- Burak Kaya
- Tolga
- Yağız
- Kıvanç
- Görkem
- Ayaz
İlk turda Metin, Burak, Yağız ve Kıvanç arasından dokunulmazlığı Kıvanç kazandı ve son 6'ya kaldı.
Son 6'ya kalan ilk yarışmacı Kıvanç oldu.