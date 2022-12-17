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Masterchef son 6'ya kalan ilk yarışmacı kim oldu? 17 Aralık 2022 Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

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Masterchef son 6'ya kalan ilk yarışmacı kim oldu? 17 Aralık 2022 Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef'te bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk turun sonunda son 6'ya kalan ilk yarışmacı belli oldu. Peki, Masterchef son 6'ya kalan ilk yarışmacı kim oldu? 17 Aralık 2022 Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Kıvanç mı Metin mi Yağız mı Burak mı? İşte detaylar...

Masterchef 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanır?Masterchef 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! Masterchef Türkiye yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman yayınlanır?

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef son 6'ya kalan ilk yarışmacı kim oldu? 17 Aralık 2022 Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim aldı?

- Metin

- Burak Kaya

- Tolga

- Yağız

- Kıvanç

- Görkem

- Ayaz

İlk turda Metin, Burak, Yağız ve Kıvanç arasından dokunulmazlığı Kıvanç kazandı ve son 6'ya kaldı.

Masterchef son 6'ya kalan ilk yarışmacı kim oldu? 17 Aralık 2022 Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

Son 6'ya kalan ilk yarışmacı Kıvanç oldu.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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