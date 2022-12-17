Masterchef son 6'ya kalan ilk yarışmacı kim oldu? 17 Aralık 2022 Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef'te bugün dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk turun sonunda son 6'ya kalan ilk yarışmacı belli oldu. Peki, Masterchef son 6'ya kalan ilk yarışmacı kim oldu? 17 Aralık 2022 Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Kıvanç mı Metin mi Yağız mı Burak mı? İşte detaylar...