Masterchef son 4'e kalan kim oldu merak ediliyor. Masterchef'te bu akşam son 4 için son yarışma düzenlenecek. Burak veya Kıvanç iki yarışmacıdan birisi bu akşam Masterchef'te son 4'e kalan son isim olacak. Peki, Masterchef son 4'e kim kaldı? Masterchef son 4'e kalan kim? Masterchef son dörde kim kaldı?

Masterchef son 4'e kim kaldı? Masterchef son 4'e kalan kim oldu merak ediliyor. Masterchef'te bu akşam son 4 için son yarışma düzenlenecek. Burak veya Kıvanç iki yarışmacıdan birisi bu akşam Masterchef'te son 4'e kalan son isim olacak. Peki, Masterchef son 4'e kim kaldı? Masterchef son 4'e kalan kim? Masterchef son dörde kim kaldı?

MASTERCHEF SON 4'E KALAN KİM OLDU?

Masterchef yarışmasında bu akşam bir isim yarışmaya veda edecek. MasterChef Türkiye 2022'nin şef ceketini kazanarak son 4'e kalan ilk isim Metin olmuştu. Son 4'e kalan ikinci isim Ayaz ve üçüncü isim Görkem oldu. Dördüncü isim de bu akşam belli olacak. Masterchef yarışmacılarından Burak Kaya ve Kıvanç 4. ceket için mücadele edecek. Bu akşam tabağı en az beğenilen isim Masterchef Türkiye'de elenecek. Peki, Masterchef'te Burak mı Kıvanç mı elendi? Cevabı bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde belli olacak.

MASTERCHEF'TE SON 4'E KALAN İSİMLER