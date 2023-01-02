Masterchef son 4'e kalanlar! Masterchef son 4'e kalan kimler? Masterchef son dörde kalan yarışmacılar kimler?
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Masterchef'te son 4 için bu akşam Kıvanç ve Burak hünerlerini sergileyecek. Masterchef'te son 4'e kalan yarışmacılar kimler, isimleri ne merak ediliyor. Masterchef son 4'e kalanlar kimler? İşte, Masterchef son 4'e kalan yarışmacılar!
Masterchef son 4'e kalanlar! Masterchef'te son 4 için bu akşam Kıvanç ve Burak hünerlerini sergileyecek. Masterchef'te son 4'e kalan yarışmacılar kimler, isimleri ne merak ediliyor. Masterchef son 4'e kalanlar kimler? İşte, Masterchef son 4'e kalan yarışmacılar haberimizde...
MASTERCHEF SON 4'E KALANLAR
Masterchef'te son 4'e kalan isimler Metin, Ayaz ve Görkem oldu. 4. yarışmacı bu akşamki yeni bölümde belli olacak. Masterchef'te son 4'e kalan isim Burak veya Kıvanç olacak. Son 4'e kalamayan yarışmacının Masterchef Türkiye macerası sona erecek.
Masterchef'te son 4'e kalan isimler
- Metin
- Ayaz
- Görkem
- (Bu akşam belli olacak)