MasterChef programından Somer Şef ayrıldı mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Somer Şef'in MasterChef yarışmasındaki akıbeti araştırılmaktadır. Peki, MasterChef Somer Şef neden yok? Somer Şef MasterChef'e geri dönecek mi? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Kıyasıya rekabetin gerçekleştiği MasterChef yarışması ilgiyle takip ediliyor. MasterChef yarışmasında Somer Şef neden yer almıyor merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Somer Şef'in yarışmaya dönme durumu araştırılmaktadır. Peki, MasterChef Somer Şef neden yok? Somer Şef MasterChef'e geri dönecek mi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF SOMER ŞEF NEDEN YOK?

Yarışmanın yeni bölümü yayınlanmadan Instagram hesabından paylaşım yapan Sivrioğlu, "Tüm gün, ay, yıl çalışsan da, dışarıda bin bir türlü zorluklarla, hatta haksızlıklarla boğuşsan da, gurbete gitsen de, geç kalsan da, koşulsuzca kabul edildiğin, kaçtığın, sığındığın yerdir evin. Bekleyenin vardır, sevenin vardır, yuvandır. Evimdeyim MasterChef Türkiye All Star başlıyor" ifadelerini kullandı.

SOMER ŞEF MASTERCHEF'E GERİ DÖNECEK Mİ?

Yarışmanın ilk bölümünde Somer Sivrioğlu'nun neden kadrodan yer almadığıyla ilgili konuşan Mehmet Yalçınkaya ise "Somer yurt dışındaki yeni mekanının başında duruyor. 1 ay sonra aramızda olacak. Onun yokluğunda da 4 hafta boyunca konuk şeflerimiz bize eşlik edecek" dedi. Yalçınkaya'nın açıklamasının ardından görüntülü olarak yarışmaya bağlanan Sivrioğlu, yakın zamanda döneceğini belirterek yarışmacılara başarılar diledi.