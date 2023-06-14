Masterchef tanıtım fragmanında yer almayan Somer Şef'in programa katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Konu hakkında yeni bölümde açıklama geldi. Peki, Masterchef Somer Şef geri dönecek mi? Somer Şef Avustralya'da mı? Somer Şef Masterchef'e geri ne zaman dönecek? İşte detaylar...

Masterchef Somer Şef geri gelecek mi? Somer Şef geri geliyor mu? Masterchef Somer Şef geri dönecek mi? Somer Şef Avustralya'da mı? Somer Şef Masterchef'e geri ne zaman dönecek, geri gelecek mi? merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF SOMER ŞEF GERİ GELECEK Mİ?

Masterchef Somer Şef tanıtım fragmanında yer almamıştı ve izleyiciler bu sezon Somer Şef'in olup olmayacağını merak etmişti. Konu hakkında yeni bölümde açıklama geldi.

Somer Şef Avustralya'da olduğunu ve ilerleyen süreçte programa geri katılacağını duyurdu. Buna göre Somer Şef ilerleyen zamanlarda programa geri dönecek.

MASTERCHEF SOMER ŞEF KİMDİR?

Somer Sivrioğlu (d. 25 Mayıs 1971, İstanbul), Türk şef, restoran işletmecisi ve sunucudur.

Hayatı

1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı. 24 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı. İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

Özel hayatı

2001 yılında Aslı Sencer ile evlendi. 2 çocuk babasıdır. 2021 yılında eşinden boşandı.