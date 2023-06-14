Masterchef 2023 All Star fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyen seyirciler Somer Sivrioğlu'nu göremeyince Somer Şef programdan ayrıldı mı merak etti. MasterChef Somer Şef ayrıldı mı? Masterchef Somer Şef MasterChef All Star'a geri dönecek mi, katılacak mı?

Masterchef'in sevilen jürisi Somer Şef bu sezon tanıtım fragmanında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Somer Şef programdan ayrıldı mı, yarışmada neden yok merak etti.MasterChef Somer Şef ayrıldı mı? Masterchef Somer Şef MasterChef All Star'a geri dönecek m, katılacak mı?

SOMER ŞEF AYRILDI MI?

Masterchef All Star'ın merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı. Tüm yarışmacıların bulunduğu fragmanda programdan ayrıldığı konuşulan jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Fragmanda yıllardır yarışmanın jüri kadrosunda yer alan Somer Sivrioğlu'nun olmaması da dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz haftalarda yarışmadan yapım ekibinden İrem Kanan, MasterChef Türkiye jürileriyle bir araya gelmiş ve Sivrioğlu'nun yokluğu çok konuşulmuştu. Sivrioğlu'nun yeni sezonda olmayacağı onun yerine de ünlü şef Ömür Akkor'un geldiği iddia edilmişti.

Masterchef 2023 fragmanında Somer Şef yer almadı fakat Somer Şef programdan ayrıldı mı ayrılmadı mı henüz net bir bilgi bulunmuyor. Konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

Masterchef yeni tanıtım fragmanında Yılmaz Şef'in yer aldığı görüldü. Bazı kaynaklara göre Somer Şef'in yerine programa Yılmaz Şef dahil oldu.

MASTERCHEF SOMER ŞEF KİMDİR?

Somer Sivrioğlu (d. 25 Mayıs 1971, İstanbul), Türk şef, restoran işletmecisi ve sunucudur.

Hayatı

1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı. 24 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı. İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

Özel hayatı

2001 yılında Aslı Sencer ile evlendi. 2 çocuk babasıdır. 2021 yılında eşinden boşandı.

SOMER ŞEF'İN YERİNE KİM GELDİ?

Fragmanda yer alan görüntülere göre Somer Şef'in yerine Yılmaz Şef bu sezon jüri koltuğunda oturacak.