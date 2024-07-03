MasterChef Soğan çorbası tarifi! En güzel soğan Çorbası tarifi! Soğan Çorbası tarifi nasıl yapılır? Soğan Çorbası için malzemeler!

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif soğan Çorbası aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, soğan Çorbası tarifi nasıl yapılır? soğan Çorbası nedir? soğan Çorbası nasıl yapılır, soğan Çorbası yapılırken nelere dikkat edilir?

SOĞAN ÇORBASI NEDİR?

Fransız mutfağından dünyanın birçok yerine yayılan soğan çorbası, özellikle kış aylarında vücut direncini arttırmak için tüketilir. Enfeksiyon hastalıklarına iyi gelmesiyle bilinir. Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Özellikle alerji ve astım hastalarının tüketmesi gereken besinler arasında yer alır

Soğan Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

• 4adetkuru soğan

• 2 diş sarımsak

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 2 yemek kaşığı un

• 6 su bardağı sıcak su

• 1 çay kaşığı kekik

• 1,5çay kaşığı tuz

• 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Üzeri İçin:

• 1 tutam pul biber(arzuya göre)

YAPILIŞI

Kuru soğanları yarım ay şeklinde doğrayın. Sarımsakları küçük küpler halinde kesin ve tereyağı ile zeytinyağında kavurun. Unu ekleyerek sotelemeye devam edin.Hafif hafif renk almaya başlayan kuru soğanlara sıcak suyu ve tuzu ekleyin. Son olarak karabiber ve kekiği ekleyip pişirmeye bırakın. İsteğe göre üzerine pul biber serperek servis edin. Afiyet olsun!