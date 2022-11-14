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Masterchef Şnitzel nedir, nasıl yapılır? Şnitzel için gerekli malzemeler! Şnitzel hangi ülkeye ait bir yemek?

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Masterchef Şnitzel nedir, nasıl yapılır? Şnitzel için gerekli malzemeler! Şnitzel hangi ülkeye ait bir yemek?

Masterchef 14 Kasım yarışmasında şefler tarafından Şnitzel yapılması istendi. Peki Masterchef Şnitzel nasıl yapılır? Şnitzel için gerekli malzemeler nelerdir? Şnitzel yemek tarifi! Şnitzel nasıl yapılır? Şnitzel yemek tarifi haberimizde...

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Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Şnitzel tarifi oldu. Peki en güzel Şnitzelyemek tarifi nasıldır? Şnitzel yemeği nasıl yapılır? Şnitzel için gerekli malzemeler nelerdir? Şnitzel nasıl yapılır? Şnitzel için gerekenler neler?

Şnitzel veya şinitzel (Almanca: Wiener Schnitzel), Avusturya mutfağından, gayet ince kesilmiş bir dilim dana, domuz veya tavuk etinin sırasıyla una, yumurta sarısına ve galeta ununa bandırılarak kızgın yağda kızartılmasıyla yapılan bir yemek türüdür. Avusturya'da yaygın olarak yapılan Avrupa kökenli fast food türü yemek, nugget ile benzer özellikler göstermektedir. Almanya'da da oldukça çok tüketilir.

Malzemeler;

  • 1 tavuk göğsü
  • Kırmızı biber
  • Karabiber
  • Tuz

Kızartmak için:

  • 2 yumurta
  • Galeta unu
  • Sıvı yağ

Tavuk göğsü bıçak yardımıyla inceltilir ve kırmızı biber,karabiber ve tuz ile tatlandırılır. İnceltilen tavuk göğüslerini önce çırpılmış yumurtaya sonra galeta ununa bulanıp kızgın yağda kızartılır.

Yemek Tarifleri, en kolay, lezzetli ve pratik yemek tarifleri

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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