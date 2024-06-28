MasterChef Şirin kimdir? 2024 Masterchef Şirin kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Şirin kimdir? MasterChef 2024 Şirin kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Masterchef Jürisi 2024 yılında da bir önceki yıl ile aynı kişilerden oluşuyor. Bu sezon programın jüri koltuğunu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu paylaşmaktadır..

MASTERCHEF ŞİRİN KİMDİR?

Master Şirin 25 yaşında İranlıdır. Şirin, patates dolması ile yarışmaya katıldı.