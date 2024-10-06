Masterchef Şirin elendi mi? Şirin Sadegzade kimdir, kaç yaşında? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi?

Masterchef programı 6 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta eleme adayları Ayşe, Şirin, Alper ve Eda oldu. Masterchef Şirin elendi mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Masterchef Şirin elendi mi? 6 Ekim Masterchef'te kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF ŞİRİN ELENDİ Mİ?

Masterchef yarışmasında bu haftanın eleme adayları Ayşe, Şirin, Alper ve Eda oldu. 6 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde Danilo Şef'in tabağını en iyi yapan yarışmacı bir hafta daha Masterchef'te kalmaya hak kazanıyor. TV8'de yayınlanan Masterchef yarışmasında bu hafta elenen yarışmacı henüz belli değildir.

MASTERCHEF ŞİRİN KİMDİR?

25 yaşındaki İranlı yarışmacı Şirin Sadegzade, MasterChef Türkiye'ye patates dolması ile katıldı. Yedeklerden mücadeleye devam eden Şirin, 17 Ağustos 2024'te ana kadroya dahil olmayı başardı.