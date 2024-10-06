MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı?

Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Yeni bölüm fragmanında eleme oyunu öncesi tarif kağıdı krizinin çıktığı görüldü. Peki, MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim verdi?

MASTERCHEF ŞİRİN'E TARİF KAĞIDINI KİM VERDİ?

6 Ekim Pazar akşamı eleme oyununda yarışmacılara bodrum mandalinası ile yemekler yapmaları görevi verildi.

Yarışmacılar markete yöneldi ve o andan sonra yaşananlar gerilimi artırdı.

Market alışverişi sırasında yaşananlara Kaan tepki gösterdi.

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Diyaloglar sorası Onur da tepki gösterdi.

Şefler duruma müdahele etti. Alışveriş durdu.

Gelişmeler sonrası yarışmacılar dışarı çıkarıldı.

MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi, Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi, Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı ve diğer sorular bu akşam eleme gecesinde yanıtını bulacak.