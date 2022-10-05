Masterchef Şırdancı Mehmet kimdir, hangi yıl yarıştı? Şırdancı Mehmet Sur kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Sosyal medyada fenomen haline gelen ve paylaşımları ile trend olan Şırdancı Mehmet, vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Masterchef Mehmet Sur kimdir? Şırdancı Mehmet kimdir? Masterchef Şırdancı Mehmet kimdir? Şırdancı Mehmet Sur kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

MASTERCHEF MEHMET SUR HANGİ YIL YARIŞTI?

Mehmet Sur, Masterchef 2018 yarışmacısıdır.

ŞIRDANCI MEHMET KİMDİR?

Mehmet Sur 1979 Adana doğumludur. Aslen Adanalı'dır. Yaşantısını ailesiyle birlikte İstanbul'da sürdürmektedir. Mehmet Sur evlidir, bir kızı ve bir oğlu vardır.

Şırdancı Mehmet Sur 5 Ekim Çarşamba 2022 tarihinde Masterchef konuğu oluyor.

Şırdancı Mehmet'in röportajından:

"Ben Şırdancı Mehmet, Diyarbakır'da dünyaya geldim. Bugünlere, deyim yerindeyse, tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. Yerlerin tozunu alan bir genç idim gıda sektörüne giriş yaptığımda ancak azmimi hep sürdürdüm… Komi oldum zamanla, garson oldum… Mutfağa girdiğimde, hissettiğim duygular bana şunu kelâm ettiriyordu: "Evet, Mehmet. Bu iş senin işin!" Her acemi gibi, domates doğrayarak başladım tabii ki. Zamanla geliştirdim kendimi… Çırak, usta derken, şimdi ise bir şefim (chef). Allah'a hamdolsun ki şu an kendi işletmeme sahibim İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kadınlar Pazarı'nda. Beni en mes'ud eden şey muhakkak ki istihdam sağlayan biri olabilmektir."