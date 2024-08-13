MasterChef Simit Kebabı tarifi! En güzel Simit Kebabı tarifi! Simit Kebabı tarifi nasıl yapılır? Simit Kebabı için malzemeler!

Kebap tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Simit Kebabı aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Simit Kebabı tarifi nasıl yapılır? Simit Kebabı nedir? Simit Kebabı nasıl yapılır, Simit Kebabı yapılırken nelere dikkat edilir

SİMİT KEBABI MALZEMELERİ

1 kg orta yağlı kıyma

200 g köftelik simit

1 baş soğan

5–6 diş sarımsak

1 yemek kaşığı nane

Karabiber

Tuz



SİMİT KEBABI NASIL YAPILIR?

Simit çok az su ile ıslatılır. Kebapçıların deyimi ile soğutulur. soğan ve sarımsakların ince doğranarak ( ince doğranmazsa kıyma dağılabilir) soğutulan simide eklenir biraz yoğrulur. Köfte yumuşayınca kıyma ve baharatlar konur iyice yoğrulur köfteden ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak şişe geçirilir elle düzeltilerek köftenin şişin etrafına eşit oranda sarılması sağlanır orta hararetli ateşte şişler sık çevrilerek pişirilir. Sıcak olarak servis yapılır