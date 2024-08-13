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MasterChef Simit Kebabı tarifi! En güzel Simit Kebabı tarifi! Simit Kebabı tarifi nasıl yapılır? Simit Kebabı için malzemeler!

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Simit Kebabı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Simit Kebabı hazırladı. Peki, Simit Kebabı tarifi nedir? Simit Kebabı nasıl yapılır? Simit Kebabı nedir?

Kebap tarifleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Simit Kebabı aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Simit Kebabı tarifi nasıl yapılır? Simit Kebabı nedir? Simit Kebabı nasıl yapılır, Simit Kebabı yapılırken nelere dikkat edilir

SİMİT KEBABI MALZEMELERİ

1 kg orta yağlı kıyma

200 g köftelik simit

1 baş soğan

5–6 diş sarımsak

1 yemek kaşığı nane

Karabiber

Tuz


SİMİT KEBABI NASIL YAPILIR?

Simit çok az su ile ıslatılır. Kebapçıların deyimi ile soğutulur. soğan ve sarımsakların ince doğranarak ( ince doğranmazsa kıyma dağılabilir) soğutulan simide eklenir biraz yoğrulur. Köfte yumuşayınca kıyma ve baharatlar konur iyice yoğrulur köfteden ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak şişe geçirilir elle düzeltilerek köftenin şişin etrafına eşit oranda sarılması sağlanır orta hararetli ateşte şişler sık çevrilerek pişirilir. Sıcak olarak servis yapılır

Osman Demir
Osman Demir
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