Masterchef'te bu hafta Silivri bölümü heyecan dolu anlara sahne oluyor. MasterChef Silivri bölümünü kim kaznadı?15 Eylül MasterChef Silivri oyununu hangi takım kazandı? İşte, günün merak edilen konuları arasında geliyor.

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 15 Eylül dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, MasterChef Silivri bölümünü kim kaznadı?15 Eylül MasterChef Silivri oyununu hangi takım kazandı İşte detaylar...

MASTERCHEF BUGÜN NE OYUNU VAR?

Bugün MasterChef 89. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynanıyor.

MASTERCHEF 2023 EN SON KİM ELENDİ?

Geçen hafta yapılan eleme oyununda Suna yarışmaya veda eden isim olmuştu.

MASTERCHEF SUNUCULARI KİMLERDİR?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

DÜN MASTERCEF ÖDÜL OYUNUN 100 BİN TL KİM KAZANDI?

MasterChef ödül oyununu Dilara kazandı.

MASTERCHEF SİLİVRİ BÖLÜMÜNÜ KİM KAZNADI?

MasterChef Silivri bölümü henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.