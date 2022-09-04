Masterchef Şeyma kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef Şeyma Müjdeci kimdir?

Masterchef'te yeni sezon büyük heyecana sahne olarak başladı. Yarışmacılar Masterchef mutfağında hünerlerini sergilerken Masterchef izleyicileri yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Peki, Masterchef Şeyma kimdir? Masterchef Şeyma kaç yaşında? Masterchef Şeyma nereli? Şeyma Müjdeci instagram hesabı var mı?

Masterchef Şeyma kim? Masterchef'te yeni sezon büyük heyecana sahne olarak başladı. Yarışmacılar Masterchef mutfağında hünerlerini sergilerken Masterchef izleyicileri yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Peki, Masterchef Şeyma kimdir? Masterchef Şeyma kaç yaşında? Masterchef Şeyma nereli? Şeyma Müjdeci instagram hesabı var mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF ŞEYMA KİMDİR?

Şeyma Müjdeci 29 yaşında ve Almanya'da yaşıyor. Pilates eğitmeni olan Şeyma Müjdeci aslen Erzurumlu'dur. Şeyma Müjdeci bugün 22 Temmuz Cuma günü Masterchef 2. turda mücadele ediyor. Başarılı yarışmacı en iyi tabağı çıkartarak 3. tura kalmayı başarmıştı.

Şeyma Müjdeci 3. turda (5 Ağustos Cuma) bugün son 2'ye kaldı. En iyi yaratıcılık tabağını çıkartan Şeyma Müjdeci 14 Ağustos'ta ana kadroya katılan 5. yarışmacı oldu.