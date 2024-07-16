Masterchef Şeyhmus kimdir, kaç yaşında? Şeyhmus Uluğ kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?

Masterchef Şehmus kimdir? 2024-2025 sezonu Masterchef yarışmacıları arasında yer alan Masterchef Şeyhmus Uluğ kaç yaşında, nereli, evli mi ve Instagram hesabı kullanıcı adı merak ediliyor. Peki, Masterchef Şeyhmus kimdir? Masterchef yarışmacılarından Şeyhmus Uluğ hakkında merak edilen Masterchef Şeyhmus elendi mi, neden yok yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF ŞEYHMUS KİMDİR?

Şeyhmus Uluğ, küçük yaşlardan itibaren mutfakla tanıştı ve annesinin teşvikiyle şeflik yoluna adım attı. Uzun yıllardır mutfakta çalışan Şeyhmus, patatesli dilimli levrek yemeğiyle jüri üyelerinden övgü aldı. Instagram'da aktif olan Şeyhmus, aynı zamanda tekvando ile ilgileniyor ve yaşadığı bir sakatlık sonrası mutfak serüvenine odaklandı?.

MASTERCHEF ŞEYHMUS ULUĞ ELENDİ Mİ?

Masterchef Şeyhmus, bu seneki Masterchef yarışmasında yarışmaya devam ediyor.