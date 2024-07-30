MasterChef Sevim kimdir? 2024 MasterChef Sevim kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Sevim kimdir? MasterChef 2024 Sevim kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

MasterChef 2024 All Star'da bu sezonda jüri koltuğunda oturan isimler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.

MASTERCHEF SEVİM KİMDİR?

MasterChef Sevim Canikoğlu, 1976 yılında doğmuş olup şu anda 48 yaşındadır. Tunceli doğumlu olan Sevim Canikoğlu, kariyerine aşçı yardımcısı olarak başlamıştır. İstanbul'dan yarışmaya katıldı.