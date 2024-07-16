Masterchef Sevdet kimdir, kaç yaşında? Sevdet Ayhan kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?

Masterchef Sevdet kimdir? 2024-2025 sezonu Masterchef yarışmacıları arasında yer alan Masterchef Sevdet Ayhan kaç yaşında, nereli, evli mi ve Instagram hesabı kullanıcı adı merak ediliyor. Peki, Masterchef Sevdet kimdir? Masterchef yarışmacılarından Sevdet Ayhan hakkında merak edilen Masterchef Sevdet elendi mi, neden yok yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF SEVDET KİMDİR?

Sevdet Ayhan, 24 yaşında ve Diyarbakırlıdır. 11 yaşında çalışmaya başlayarak genç yaşta iş hayatına atılan Sevdet, azmi ve çalışkanlığıyla dikkat çekmiştir. Mutfak tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürmek için MasterChef'e katılan Sevdet, performansıyla adından söz ettirmektedir.

MASTERCHEF SEVDET AYHAN ELENDİ Mİ?

Masterchef Sevdet, bu seneki Masterchef yarışmasında yarışmaya devam ediyor.