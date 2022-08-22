Masterchef ana kadroya giren yarışmacılar kimdir merak ediliyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Serpilay Salkım geliyor. Peki, Masterchef 2022 Serpilay Salkım kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef Serpilay kimdir? Ana kadroya girdi mi? İşte detaylar...

Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Serpilay Salkım kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef Serpilay kimdir? Masterchef 2022 Serpilay Salkım kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, ana kadroya girdi mi?

SERPİLAY SALKIM KİMDİR?

Serpilay Salkım 25 yaşında ve kendi işletmesi var. Serpilay Salkım aslen İzmirde doğup büyümüştür. Yarışmacı daha çok pastane ürünlerini yapmayı seviyor. Serpilay Salkım, bugün 4 Temmuz Pazartesi Masterchef 1. turda mücadele ediyor. Serpilay Salkım jürilerden evet alarak bir üst tura yükseliyor.

Serpilay Salkım geçtiğimiz gün yapılan yarışmada 1. gelerek Masterchef ana kadroya katılan 18. yarışmacı olmaya hak kazandı.