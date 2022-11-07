Masterchef Serpilay elendi mi, neden elendi? Masterchef Serpilay nerede, yarışmada neden yok? Masterchef Serpilay Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef'te 6 Kasım Pazar gecesi eleme yaşandı. Serpilay, Yağız ve Barış arasından elenen isim Serpilay oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Masterchef Serpilay elendi mi, neden elendi? Masterchef Serpilay Salkım neden yok, elendi mi? Masterchef Serpilay Salkım kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Serpilay Salkım kimdir, elendi mi? İşte detaylar...

Masterchef yeni bölümde Serpilay'ın olmaması seyirciler tarafından dikkat çekti. Peki, Masterchef Serpilay Salkım elendi mi, neden elendi? Masterchef Serpilay Salkım neden yok, elendi mi? Masterchef Serpilay kimdir, kaç yaşında, nereli? Serpilay yarışmada neden yok?

MASTERCHEF SERPİLAY ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

Masterchef'te 6 Kasım Pazar eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Serpilay Salkım oldu. Serpilay bundan böyle programda yer almayacak.

MASTERCHEF SERPİLAY KİMDİR?

Serpilay Salkım 25 yaşında ve kendi işletmesi var. Serpilay Salkım aslen İzmirde doğup büyümüştür. Yarışmacı daha çok pastane ürünlerini yapmayı seviyor. Serpilay Salkım, bugün 4 Temmuz Pazartesi Masterchef 1. turda mücadele ediyor. Serpilay Salkım jürilerden evet alarak bir üst tura yükseliyor. Serpilay Salkım

Masterchef 6 Kasım 2022 eleme gecesinde Serpilay Salkım yarışmaya veda eden isim oldu.