Masterchef Serhat yok mu, katılacak mı? MasterChef Serhat Doğramacı neden yok?

Masterchef 2023 All Star başladı. Programı izleyen seyirciler Serhat Doğramacı'yı göremeyince Serhat Doğramacı Masterchef Serhat yok mu, katılacak mı? MasterChef Serhat neden yok merak etti.

Masterchef All Star'ın ilk bölümüileekrana geldi! Programda bazı başarılı yarışmacılar gözükmedi. Bu isimlerden birisi de Serhat Doğramacı oldu. Peki, Serhat Doğramacı Masterchef 2023'te olmayacak mı, neden yok, fragmanda neden gözükmedi? Masterchef All Star'da Serhat var mı, yok mu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF SERHAT YOK MU, KATILACAK MI?