Masterchef Serhat neden gelmedi? Masterchef All Star'da Serhat neden yok, sebebi ne? İşte Sebebi...

Masterchef 'e eski şampiyonlar Masterchef All Star kapsamında tekarar ekranlara geliyor ve yarışıyor. Bu kapsamda Masterchef Serhat neden gelmedi? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Masterchef Serhat neden gelmedi? Masterchef All Star'da Serhat neden yok, sebebi ne?

MASTERCHEF SERHAT NEDEN GELMEDİ?

MasterChef eski yarışmacısı Serhat Doğramacı yaptığı açıklamada;

"MasterChef All Star'a katılmıyorum. Benim yolum uzun, MasterChef bana çok şey kattı, beni tanımanızı sağladı. Ama benim aynı şeyi tekrarlamak gibi bir niyetim hiçir zaman olmadı. Yarışmanın ikinci haftasında yapımcımıza da söylemiştim. Ben bu yarışmayı kazanırım ama MasterChef All Star'a katılmak istemiyorum demiştim. O da gülerek sen önce bir kazan da sonrasına bakarız demişti. Benim kararım hiçbir zaman değişmedi. MasterChef All Star'a katılmayacağım. Bütün yarışmacı arkadaşlara başarılar, şeflere de kolaylıklar diliyorum." Sözlerini söyledi. Buna göre Serhat Doğramacı Masterchef All Star'da olmayacak.

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve aşçılık mesleğini icra eden yetenekli bir isimdir. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Serhat, aşçılık alanında yaklaşık 9-10 yıllık deneyime sahiptir. İlginç bir hikayesi vardır, zira geçen sene nişanlısının ısrarına rağmen MasterChef'e katılmamış, ancak bu sezon kendisi başvurmuştur. Kendi katılımını sağlayan etkenlerden biri, önceki sezonun yarışmacılarını beğenmemesidir.

Serhat Doğramacı, MasterChef'te geçen sezon birinci olan Cemre ile birlikte çalışmış, ancak Cemre'nin çalışma tarzını uygun bulmamıştır. Kendisi bu deneyim sonrasında MasterChef'e katılmaya karar vermiştir. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında kimseyi beğenmediğini dile getirmiştir.

MasterChef'teki hedefi oldukça iddialıdır ve basit bir şekilde birinci olacağını ifade etmektedir. Danilo şef tarafından, ilk sezonun kazananı Uğur Kardaş'a benzeten bir yorum almıştır.