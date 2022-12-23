TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Eski sezon yarışmacılardan Serhat'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Serhat kimdir? Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli? MasterChef Serhat İnstagram hesabı ne?

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Bu yılın elenen yarışmacılardan Serhat'ın hayatı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri Serhat Doğramacı'nın hayatını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Serhat kimdir? Serhat Doğramacı kaç yaşında, nereli? MasterChef Serhat İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde....

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılmıştır. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söylemiştir. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş ama eski sezonun yarışmacılarını beğenmediği için daha sonra kendisi katılmak istemiştir.