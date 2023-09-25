MasterChef Serhat neden yok, All Star'a katılmayacak mı?

Masterchef 'e eski şampiyonlar geri döndü. MasterChef'in lk şampiyonlarında Uğur in de aralarında bulunduğu şampiyonlar kadrosu televizyon izleyicilerinin gündemini oluşturdu. Peki, MasterChef Serhat eden yok, katılmayacak mı?

Heyecanla beklenen eski şampiyonlar MasterChef All Star'da bugün sahne alıyor. Mehmet Yalçınkaya yaptığı açıklamada "O gün geldi. MasterChef Türkiye'nin şampiyonları artık aramızda olacaklar." ifadesini kullandı. Ünlü şefin, "Mekanın sahibi geldi bebeleri pistten alabiliriz diyebilir miyiz?" sözleri olay oldu. Peki, MasterChef Serhat eden yok, katılmayacak mı?

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.

Serhat Doğramacı, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti.

MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddialı konuşmuştu. Danilo şef, yarışmacıyı ilk sezonda kazanan Uğur Kardaş'a benzetti.

MasterChef Serhat 2020-21 sezonu şampiyonudur.