Masterchef yeni bölümünde bugün Sergen ve Kıvanç arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Sergen yarışmadan çıkmak istediğini söyledi. Bunun ardından izleyiciler, Masterchef Sergen yok mu, neden yok, yarışmadan mı ayrıldı? 18 Ağustos Masterchef Sergen nerede, neden yarışmıyor, yarışmadan çıktı mı? merak etti. İşte detaylar...

Masterchef 2023 Sergen yok mu, neden yok? Sergen geri dönecek mi? Sergen yarışmadan neden ayrıldı? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Sergen ve Kıvanç neden tartıştı? Sergen Kıvanç'a ne dedi? Kıvanç Sergen'e ne dedi? İşte tüm bilgiler...

MASTERCHEF SERGEN YARIŞMADAN MI AYRILIYOR, NEREDE, NEDEN YOK?

Masterchef'in bugünkü yeni bölümünde Sergen, Kıvanç'a "sen sus yeni geldin bi dur sakin..." söyleyince Kıvanç da Sergen'e "Sen sus felan böyle hayırdır... Sen sus felan diyemezsin... Sergen üslubunu düzelteceksin..." açıklamasını yapıyor.

Bunun sonrasında Sergen yarışmadan ayrılmak istediğini söylüyor. Yarışmanın ilerleyen süreçlerinde geri dönecek mi henüz bilinmiyor. Fakat fragmanda ödül oyununda Sergen gözükmedi.

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2021 ve 2023 yarışmacısı Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da doğdu. Aslen Tekirdağlı olan Sergen Özen, 2020 yılında da yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti.

Aşçılık mesleğine Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesinde başlayan, sonrasında Pamukkale Üniversitesinde aşçılık bölümü okuyan Sergen Özen, dokuz senedir aşçılık yapıyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, geçen sezon yaptığı hatayı yapmayacağını ve yarım kalan hesabı kapatmaya geldiğini belirtti.

Bugüne kadar yaptığı yemekler sayesinde ödüller de almıştır. İstanbul'daki gastronomi yarışmasında üçüncülüğü bulunmaktadır. Ayrıca Alanya Altın Kepçe'de birincilik elde etmiştir. Balık tutmayı çok seviyor ve yaklaşık on yıldır aşçılık yapıyor.

MasterChef Sergen Özen, ilerideki büyük hedeflerinden birisini Miami'ye Tekirdağ Köftecisi açmak ve bu köfteci dükkanı zinciri oluşturmak olduğunu belirtti.

Sergen Özen, Masterchef 2023 All Star ana kadrosuna girmeyi başarmıştı. Bu sezon ilk Mavi takım kaptanı oldu.

Masterchef 2023 All Star ana kadrosunda yer alan Sergen Özen'in İnstagram'da 646 bin takipçisi bulunuyor. Sergen Özen'in İnstagram hesabı "sergenozn" şeklindedir.

Masterchef Sergen 2021 yılında yarışmıştı ve o sezonu 4. sırada tamamlamıştı.